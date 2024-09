Balotelli, durissimo attacco a Boban: "Mi sta sul c... Lo avete visto con Fonseca?"

Mario Balotelli attacca Zvonimir Boban . L'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City , ha criticato il modo con il quale il croato (che ha vestito la maglia del Milan dal 1992 al 2001) ha posto alcune domande al tecnico del Milan Fonseca dopo la sfida di Champions con il Liverpool: "Mi sta sul c***o. Boban ce l’ha un po’ con tutti. Dal modo di parlare sembra che lui sa tutto e gli altri sono tutti scemi. Non mi è piaciuto con Fonseca", ha detto Balotelli.

Balotelli, duro sfogo contro Boban

L'ex centravanti della Nazionale, durante il programma Vox to Vox, ha rincarato la dose "Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, dire a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro. Ma chi c…o sei? Puoi avanzare un tuo pensiero, ma dire ‘chiaramente è così, chiaramente non è così’, vuol dire che stai proponendo una tua oggettività e non va bene”. Balotelli ha continuato: “Boban è uno che attacca con quell’aria di superiorità del c***o, non ho problemi a dire che è uno che mi sta sulle scatole. Se esponi il tuo pensiero con educazione va bene, altrimenti vai a quel paese”.