Paredes e De Paul, il video in italiano è virale: tutti scoppiano a ridere

Leandro Paredes e Rodrigo De Paul sono stati protagonisti di un simpatico siparietto durante un programma televisivo argentino . La conduttrice ha chiesto al centrocampista della Roma di dire qualcosa in italiano, ma l'ex Psg ha indirizzato la domanda al collega dell'Atletico Madrid: "Anche lui lo parla".

Paredes-De Paul: siparietto in diretta tv

L'ex Udinese: "Io parlo bene l'italiano, sono stato quattro anni là". La conduttrice, che non sapeva, è rimasta sorpresa: "Ero a Udine, al nord. C'era freddo là!". Lo studio ha reagito con un risata collettiva e De Paul ha messo ancora di più in imbarazzo Paredes: "Non parla italiano perché si vergogna".