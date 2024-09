Neymar torna ad allenarsi, ma non può ancora giocare: il motivo

Neymar torna ad allenarsi in gruppo. Lo fa ad un anno di distanza dal suo infortunio che l'ha tenuto ai box per diversi mesi. L'Al-Hilal lo stava aspettando. Il brasiliano ha annunciato sui social il suo rientro: "Felice di essere di nuovo in gruppo. Adesso è solo allegria" le sue parole su Instagram.

Neymar, quando ci sarà il rientro in campo?

Neymar, anni 32, si era trasferito in Arabia Saudita nell'estate del 2023, ma aveva giocato appena cinque partita prima dell'infortunio e della rottura di menisco e legamento crociato anteriore a ottobre in nazionale. Neymar torna in gruppo, dunque, ma per il ritorno in campo bisognerà attendere. L'Al-Hilal, infatti, a causa del lungo stop, aveva deciso di escluderlo dalla lista per il campionato. Neymar potrà tornare in campo solo a gennaio. Ovviamente tutto dipenderà anche dalle sue condizioni fisiche.