Emanuele Capuano verso l'Fc Viterbo

Emanuele Capuano è a un passo dal ritorno a Fc Viterbo, dove già lo scorso anno avena giocato. Ad annunciarlo il club stesso del Rieti, che con una nota sottolinea la formula della consensualità con cui è stato rescisso il rapporto di collaborazione iniziato a Luglio e concluso di fatto il 3 Ottobre, ma in realtà già da qualche giorno, quando il calciatore ha chiesto di uscire per accasarsi altrove.

La nota del club

Il Fc Rieti 1936 comunica che, a far data il 3 Ottobre, Emanuele Capuano non è più un calciatore del club amarantoceleste. Le due parti hanno rescisso consensualmente il rapporto di collaborazione sottoscritto in estate, di conseguenza Fc Rieti 1936 ringrazia Capuano per l'impegno profuso fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sia sotto l'aspetto professionale, che da un punto personale.