VAR, la Grecia studia in Italia: la CAN apre le porte ai colleghi ellenici

Il Centro VAR di Lissone ha ospitato un seminario tecnico dedicato a due video match officials greci , che sono venuti in Italia per vedere da vicino il modo di lavorare dei colleghi della CAN . Si tratta di una novità assoluta, nata da una collaborazione tra la Federazione della Grecia e l' Associazione Italiana Arbitri .

Due giorni in sala VAR per Evangelou e Koumbarakis

I due VMO, Angelos Evangelou e Stefanos Koumbarakis, hanno trascorso due giornate in Sala VAR, partecipando al periodico raduno dei colleghi italiani. Ad accompagnarli Paolo Valeri che, da alcune settimane, ha assunto in Grecia il ruolo di VAR Manager e Vice Chairman of Referee Departement. Il progetto, proposto dallo stesso Valeri, è stato approvato dal Presidente dell'EPO Makis Gkagkatsis e dal Chairman of Referee Department Stephane Lannoy, che hanno ritenuto importante questo momento di formazione.

"VAR in Italia a un livello molto alto grazie alla formazione"

"La qualità del VAR in Italia ha raggiunto un livello molto alto proprio grazie agli investimenti attuati in tema di formazione - hanno dichiarato dalla Hellenic Football Federation - Quello italiano è un modello all'avanguardia e deve essere preso ad esempio. Gli arbitri greci potranno quindi migliorare attraverso la pratica ed un'istruzione continua".

"Abbiamo accolto con grande piacere questa richiesta e siamo onorati di come il lavoro svolto in Italia sul VAR venga apprezzato all'estero - ha commentato il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici - Questo è testimoniato anche dalla scelta di italiani per ruoli dirigenziali apicali a livello internazionale. Saremo quindi sempre pronti a fornire il nostro il know-how e a condividere esperienze con le Federazioni di altri Paesi per una crescita del movimento arbitrale".

"L'obiettivo di questo progetto è quello di dare l'opportunità ai video match officials greci di aumentare le proprie competenze - ha commentato Paolo Valeri - Dopo aver lavorato per 6 anni nel gruppo VAR Pro italiano, posso affermare con certezza che il livello è ottimo e che durante questi incontri tecnici si cresce ogni volta acquisendo sempre qualcosa di nuovo. Ringrazio quindi il Presidente dell'AIA Carlo Pacifici ed il Responsabile degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi per la disponibilità nell'accogliere il progetto 'New VAR Experienze. Italy meets Greece'. Un ringraziamento anche ad Andrea Butti ed alla Lega di Serie A per l’occasione offerta. Per noi è stata una grande opportunità di crescita professionale, e sono sicuro che torneremo in Grecia ancora più preparati e motivati".