Fifa e Uefa nella tempesta: dai tribunali ai calendari, tutti i nodi irrisolti

La nuova Bosman

Prima di quella che molti hanno definito “la nuova sentenza Bosman” - correva l’anno 1995 quando si giunse alla svolta sui trasferimenti dei parametri zero e dei calciatori stranieri - ce ne sono state altre, tutte ravvicinate e altrettanto significative. Dalla storica decisione sulla Superlega con la “condanna” della Corte Ue al monopolio di Uefa e Fifa fino alla contestazione della regola che impone di inserire nelle liste i calciatori formati in un determinato Paese (i famosi 8 “local” per giocare le coppe); «Una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità», secondo i giudici. Non vanno poi dimenticate le tante decisioni sul nuovo regolamento agenti, quello che impone un tetto alle commissioni e pure un limite alla rappresentanza dei procuratori: diversi tribunali locali l’hanno giudicato anticoncorrenziale e inapplicabile.



Il Mondiale e il caos calendari

Nel frattempo, è deflagrato il caso dei calendari. Rodri, Bellingham, Carvajal e tanti altri hanno minacciato uno sciopero. Da anni, atleti e allenatori chiedono più riposo; Fifa e Uefa, però, vanno avanti sulla strada del business: più calcio significa più risorse dalle tv e dagli sponsor, a dispetto del rischio di inflazionare lo spettacolo e mettere a repentaglio la salute. Così sono nati il nuovo Mondiale per Club, una nuova rassegna iridata a 48 nazionali e i formati extra-large delle coppe europee. Sul Mondiale per club, in particolare, c’è molta confusione: si conoscono le date (15 giugno-13 luglio), il Paese ospitante (Stati Uniti) e da pochi giorni le sedi, ma a pochi mesi dal via mancano gli sponsor, le emittenti che dovrebbero trasmettere l’evento, i premi da assegnare e nessuno ha mai risposto alla questione principale: che ne sarà dei calciatori con il contratto in scadenza al 30 giugno? La Fifa, intanto, ha trovato una soluzione parziale: una mini-finestra di mercato dall’1 al 10 giugno dedicata solo alle 32 partecipanti.

Il futuro di Ceferin e Infantino

Temendo una svalutazione eccessiva dei campionati, le leghe europee per una volta hanno condiviso la stessa battaglia della Fifpro, il sindacato dei calciatori, presentando un reclamo alla Commissione Europea per porre l’accento sull’abuso “di posizione dominante” degli organizzatori. In questo scenario, Ceferin ha modificato lo statuto Uefa garantendosi la possibilità di correre per un mandato in più rispetto a quanto prevedevano le regole («ma nel 2027 non mi ricandiderò», ha promesso), così come Infantino (eletto l’ultima volta per acclamazione) può arrivare al 2031 avendo già “stralciato” dal conto dei mandati i suoi primi 3 anni da subentrato dopo gli scandali di Blatter.