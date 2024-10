Supercoppa italiana: date, info e dove si giocherà

Supercoppa italiana 2024/25: date, info biglietti e stadio della finale

La prossima edizione della Supercoppa Italiana andrà in scena a Riyad a gennaio 2025, sempre con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta e una finale per assegnare l'ambito trofeo. Giovedì 2 gennaio, toccherà all'Inter di Inzaghi affrontare l'Atalanta di Gasperini, mentre venerdì 3 si sfideranno Juventus e Milan. L'ultimo atto della 37esima edizione della competizione è in calendario lunedì 6 gennaio 2025, tra le mura della "Kingdom Arena", l'impianto sportivo indoor più moderno di tutto il Middle East e Nord Africa. Al pari della Coppa Italia, tutte le gare della Supercoppa saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Mediaset e verranno seguite in ben 160 Paesi. A difendere il titolo sarà proprio l'Inter, campione d'Italia in carica, reduce dalla vittoria in finale di Supercoppa contro il Napoli allenato da Walter Mazzarri. Il mini-torneo si disputerà nuovamente in Arabia Saudita, come stabilito dalla strategia di valorizzazione del brand Serie A portata avanti dalla Lega Calcio.