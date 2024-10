Da Totti a Buffon, che festa per i campioni del 2006. E Lippi si commuove

Una reunion dal sapore Mondiale. Una folta rappresentanza della rosa che si è laureata campione del Mondo nel 2006 a Berlino, si è ritrovata a Viareggio, all'hotel Principe di Piemonte, per ricordare il successo azzurro. Da Francesco Totti ad Alex Del Piero, da Gigi Buffon al capitano Cannavaro , passando per Zambrotta, Perrotta, Gattuso, Oddo, Amelia, Materazzi, Luca Toni, Pippo Inzaghi e tanti altri.

La reazione di Marcello Lippi

I calciatori hanno atteso l'arrivo dell'ex ct Marcello Lippi: il tecnico, una volta entrato nella sala, è stato sorpreso dagli applausi dei suoi ex calciatori. La sua reazione è stata spontanea: Lippi non ha nascosto la commozione ed ha iniziato ad abbracciare i suoi ex calciatori.