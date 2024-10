Belgio, Tedesco e l'assenza di Lukaku: "Conte ci ha confermato una cosa..."

ROMA - Alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia, Domenico Tedesco , ct del Belgio, ha rivelato in conferenza stampa il motivo dell'assenza di Romelu Lukaku : "Ha deciso di non essere qui - ha detto l'allenatore tedesco di origine calabrese - ma non ci ha detto di rientrare a gennaio o febbraio, può tornare già a novembre. Capisco la sua decisione, si è trasferito tardi a Napoli e quindi non ha fatto la preparazione, non è ancora al top e quindi lavorerà al meglio. Questa cosa la conferma anche mister Conte , quindi non c'è problema. Noi ci concentriamo sui giocatori disponibili".

Tedesco su Saelemaekers e De Ketelaere

Tedesco, nella sala stampa dello Stadio Olimpico, ha parlato anche dell'infortunio di Saelemaekers della Roma: "Dopo l'operazione ci siamo sentiti. Anche la sera della partita ho saputo del grave infortunio e gli ho subito mandato un messaggio. È un ragazzo che caratterialmente è al top, ci può dare moltissimo sul campo perché sa giocare in tanti ruoli. Sicuramente rientrerà nei nostri piani". Un pensiero anche per De Ketelaere, che potrebbe partire titolare contro l'Italia: "Sì, penso che lo meriti. Sta facendo benissimo con l'Atalanta, ha un ruolo molto importante per loro e può averlo anche per noi. Dopo l'Europeo abbiamo cambiato anche per questo, non prendendo in considerazione alcuni giocatori che avevamo convocato all'Europeo. Non per un calo di rendimento, ma perché volevamo conoscere giocatori che abbiamo avuto meno a disposizione. De Ketelaere ha fatto bene e merita di giocare".