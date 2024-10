Clamoroso, Matri torna in campo: ecco dove giocherà

Era il 18 dicembre 2019 quando Alessandro Matri scendeva in campo per l'ultima volta: 12 minuti contro il Sassuolo indossando la maglia del Brescia. A quasi cinque anni di distanza, l'attaccante ex Juve e Milan tornerà in campo. Stavolta però con la maglia del Graffignana, squadra di Seconda Categoria del lodigiano.