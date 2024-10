Italia U20, gol fantasma di Zeroli e sconfitta in rimonta con l'Inghilterra

Gol di Ebone, Gyabi e Dean

Gara piacevole. Nel primo tempo Ebone ha mandato gli azzurrini al riposo in vantaggio di un gol con un colpo di testa al 39' su assist di Pafundi. Nella ripresa il pareggio dei Tre Leoni è arrivato con un tiro dalla distanza di Gyabi al 58', che ha infilato in buca d'angolo il non impeccabile Torriani. Il subentrato Dean ha ribaltato il risultato al 92'. Non sono mancate le polemiche per un gol fantasma non convalidato a Zeroli in avvio di ripresa: pallone allontanto da Casey sulla linea di porta, restano dubbi su se l'avesse attraversata interamente.