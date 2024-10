Nations League in tv oggi: dove vedere Ucraina-Georgia e le altre partite

Proseguono le sfide della terza giornata di Nations League . Dopo le prime gare svolte nella giornata di ieri, 10 ottobre, che hanno visto - tra le altre - l' Italia pareggiare contro il Belgio , la Francia battere Israele e l'Inghilterra cadere in casa contro la Grecia , questa sera sarà il turno della Germania , impegnata contro la Bosnia Erzegovina , dell' Olanda in Ungheria e anche di una sfida, quella tra Ucraina e Georgia dal sapore di Serie A , con la sfida ravvicinata tra Dovbyk e Kvaratskhelia . Un vero e proprio testa-coda nel gruppo 1 della Lega B, con i georgiani primi a quota 6 punti e gli ucraini, invece, ultimi a 0.

Nations League, il programma di venerdì 11 ottobre

Nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre, si giocheranno le partite del gruppo 3 della Lega A, del gruppo 1 della Lega B, del gruppo 4 della Lega B, del gruppo 1 della Lega C. Un totale di otto gare, al via alle 18:00 con la sfida tra Estonia e Azerbaigian, che proseguirà alle 20:45.

11 ottobre, ore 18:00

Estonia-Azerbaigian

11 ottobre, ore 20:45

Ungheria-Olanda

Turchia-Montenegro

Ucraina-Georgia

Bosnia Erzegovina-Germania

Slovacchia-Svezia

Islanda-Galles

Repubblica Ceca-Albania

Dove vedere la Nations League in tv e streaming

Tutte le partite della Nations League sono disponiibile in streaming gratuito (previa registrazione) sull'app e sul sito ufficiale di UEFA.tv, disponibile su tutti i dispositivi mobili e in televisione per i possessori di smart tv.

Nations League: il punto sulle classifiche dei gruppi

Nel gruppo 3 della Lega A, le due sfide (Bosnia Erzegovina-Germania, Ungheria-Olanda), rappresentano una doppia sfida testa-coda, con le due nazionali in trasferta (tra gli Oranje probabile la presenza dal primo minuto degli interisti De Vrij e Dumfries) prime a quota 4 punti. Scontro tra prime in classifica, invece, quello tra Svezia e Slovacchia, a quota 6 punti, con Azerbaigian ed Estonia che tenteranno a conquistare i primi punti nel gruppo. La Turchia di Calhanoglu vuole mantenere la vetta (al momento condivisa con il Galles) del gruppo 4 della Lega B contro il Montenegro, mentre per la Georgia di Kvaratskhelia una vittoria contro l'Ucraina di Dovbyk avvicinerebbe la promozione in Lega A.