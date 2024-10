Lula, proposta shock: niente più maglia del Brasile per chi gioca all'estero

Lula, la proposta shock sul Brasile

Il Presidente del Brasile ha sottolineato che le due reti segnate sono arrivate da Igor Jesus e Luiz Henrique, due giocatori del Botafogo: "Al momento non ci sono tutte queste 'stelle' fra coloro che giocano fuori all'estero. Non c'è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. In Brasile ci sono buoni giocatori della stessa qualità, quindi bisogna dare opportunità a quelli che sono qui". La proposta shock 'ricalca' ciò che succede in Inghilterra con la nazionale di rugby. Se diventasse effettiva, giocatori come Vinicius Junior, Militao, Endrick, Rodrygo, Raphinha e Alisson non sarebbero più ammessi in Nazionale.