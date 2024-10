Nations League, Dovbyk batte Kvaratskhelia. Dumfries salva l'Olanda

Nations League - League A

Nella Lega A, la Bosnia dell'atalantino Kolasinac sconfitta 1-2 in casa dalla Germania, doppietta di Undev e gol di Dzeko, con il fiorentino Gosens in campo nella ripresa. Nell'altro match in programma l'Olanda degli interisti Dumfries e De Vrij e del milanista Reijnders si salva nel finale in Ungheria proprio grazie ad un gol del laterale nerazzurro.

Nations League - League B

Nella Lega B, nessun giocatore della Serie A in Islanda-Galles, terminata 2-2, mentre l'Albania del laziale Hysaj, fuori lista con i biancocelesti ma ancora capitano della sua nazionale, dell'empolese Ismajli e dell'interista Asslani cede 2-0 in Repubblica Ceca. La Turchia dell'altro nerazzuro Calhanoglu, del romanista Celik e dello juventino Yldiz, questi ultimi entrati dalla panchina, supera di misura il Montenegro del laziale Marusic. A proposito di romanisti, l'Ucraina di Dovbyk piega la Georgia di Kvaratskhelia con un gol del fenomeno del Chelsea, Mudryk, in un match sospeso per qualche minuto a causa di problemi di illuminazione all'impianto.

Nations League - League C

Nella Lega C pareggio per 2-2 tra la Slovacchia dei veronesi Duda e Suslov, entrambi ammoniti, e la Svezia dell'atalantino Hien e del friulano Karlstrom, ammonito anche lui. Vittoria senza 'italiani' infine per l'Estonia sull'Azerbaigian.