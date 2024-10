Dalla Germania: "Tuchel a un passo dalla panchina dell'Inghilterra"

BERLINO (GERMANIA) - Thomas Tuchel sarebbe in trattative avanzate per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. Secondo il canale tedesco 'Welt TV', in un articolo riportato dal quotidiano 'L'Équipe', l'ex allenatore di Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern e Borussia Dortmund potrebbe diventare il terzo allenatore straniero a dirigere la nazionale dei 'Tre Leoni' dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello.