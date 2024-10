Nations League in tv oggi: dove vedere Spagna-Danimarca e le altre partite

Proseguono le sfide della terza giornata di Nations League. Dopo le gare svolte nella giornata di ieri, 11 ottobre, che hanno visto - tra le altre - la Georgia di Kvaratskhelia battere l'Ucraina di Dovbyk, la Germania vincere in trasferta in Bosnia e l'Olanda pareggiare in Ungheria, questa sera sarà il turno della Spagna campione d'Europa, impegnata contro la Danimarca, della Scozia di McTominay e Gilmour contro la Croazia e della sfida tra Lewandowski e Cristiano Ronaldo in Polonia-Portogallo