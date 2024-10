Pochettino, buona la prima da ct degli Usa: in gol anche Musah

Buona la prima per Mauricio Pochettino . Parte con una vittoria l'avventura da commissario tecnico degli USA per l'argentino, che nella notte italiana tra sabato 12 e domenica 13 ottobre ha battuto per 2-0 Panama nell'amichevole disputata al Q2 Stadium di Austin, in Texas, grazie ai gol del milanista Musah e di Pepi .

Il primo gol targato dall'"asse Milan"

Per la sua prima partita da ct, Pochettino ha scelto di schierare la squadra con il 3-4-2-1. Una formazione che ha visto ben tre giocatori della Serie A scendere in campo: il veneziano Busio, schierato in mezzo al campo, e i due milanisti Pulisic, e Musah. Proprio i due rossoneri hanno confezionato il gol che ha aperto le marcature al 49esimo minuto, con assist del primo per l'inserimento del secondo, prima del raddoppio in pieno recupero di Ricardo Pepi. Nel corso del secondo tempo spazio anche per l'ex Venezia Tessmann, mentre McKennie è rimasto in panchina per tutta la partita.

Le condizioni di McKennie

Al termine della partita, lo stesso Mauricio Pochettino ha commentato le condizioni del centrocampista della Juventus: "E' arrivato qui non con grandi problemi, ma con alcune situazioni scomode. Non vogliamo correre rischi, sarà titolare solo se starà al 100%. Vogliamo proteggere il ragazzo". Gli USA torneranno in campo nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 (4:30 ore italiane) per la partita contro il Messico.