Spagna-Francia, partita tra streamer sospesa per razzismo

Ancora insulti razzisti al Metropolitano di Madrid, casa dell'Atletico del Cholo Simeone. Stavolta, però, non c'entrano nulla i supporters dei Colchoneros, trattandosi della seconda edizione di Eleven All Stars, una partita di calcio organizzata tra popolari streamer spagnoli e francesi. La sfida amichevole è stata sospesa per gesti ed ululati arrivati dalle tribune e percepiti in maniera nitida dal creator Brawks.