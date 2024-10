Guardiola e il commosso ricordo di Mazzone: si emoziona in diretta tv

Guardiola, il futuro e le canzoni di De Gregori

Guardiola ha poi parlato del suo futuro: "Lasciare il City? Non è vero. Devo riflettere. Nuovo allenatore dell'Inghilterra? Neanche questo è vero. Se avessi deciso lo direi. Neanche io lo so". Poi, scherzando, aggiunge: "Se Roberto Baggio mi accompagna vengo in Italia come suo assistente". Parlando della nuova formula della Champions League, Guardiola dichiara: "Non l'ho capita neanch'io. Vedremo come è andata a fine stagione". Lo spagnolo conserva un ricordo speciale di Johan Cruijf: "Non mi immagino il mio percorso nel calcio senza la figura di Cruijff. Mi ha insegnato tanto a livello tattico ma soprattutto l'intuizione che anche se qualcosa va male significa che deve venirne una buona. Era un genio. Mi ha fatto innamorare del calcio". Chiusura dedicata ad una curiosità: "Ho imparato l'italiano grazie alle canzoni. Mi ha aiutato tantissimo Francesco De Gregori con i suoi brani. La mia preferita è La storia siamo noi".