Nations League, la Francia vince in Belgio, la Germania batte l'Olanda, dilaga la Turchia

ROMA - La quarta giornata di Nations League non riserva particolari sorprese e definisce la classifica dei raggruppamenti delle Leghe. Nella Lega A, il successo della Francia in Belgio avvicina indirettamente l'Italia di Spalletti alla fase finale della manifestazione. Vittoria di misura della Germania contro l'Olanda. Nella Lega B la Turchia dilaga in Islanda: Calhanoglu sbaglia un rigore e poi si riscatta segnando dal dischetto.

League A (Gruppo 2)

Belgio-Francia 1-2

Nell’altra partita del raggruppamento dell’Italia, la Francia vince in trasferta contro il Belgio e resta in scia degli Azzurri di Spalletti. La sfida è esaltante: i padroni di casa hanno un avvio spumeggiante, ma falliscono un rigore con Tielemans. La Francia di Deschamps replica e trova il vantaggio al 35’ grazie a un penalty realizzato da Kolo Muani dopo un fallo di mano di Faes. Poco dopo Barcola fallisce il raddoppio, e nel recupero del primo tempo il Belgio pareggia: cross di Castagne e colpo di testa di Openda che deve soltanto appoggiare in rete. Nella ripresa Kolo Muani va ancora a segno capitalizzando al meglio un assist di Digne. Nell’ultimo quarto d’ora la squadra di Deschamps resta in dieci per l’espulsione di Tchouameni, ma resiste fino al fischio finale portando a casa un prezioso successo.

League A (Gruppo 3)

Germania-Olanda 1-0

Un gol di Leweling regala il successo ai tedeschi contro l’Olanda e l’aritmetica qualificazione alla fase finale della Nations League. La nazionale di Nagelsmann consolida il primato nel proprio girone e mantiene cinque punti di vantaggio su Olanda e Ungheria che devono ancora disputare lo scontro diretto.

Bosnia Erzegovina-Ungheria 0-2

L’Ungheria passa in vantaggio al 38’ con Szoboszlai che capitalizza al meglio un assist di Nagy. In avvio di ripresa i magiari trovano il gol del raddoppio grazie a un calcio di rigore realizzato da Szoboszlai. Decisivo per la qualificazione il prossimo scontro diretto contro l’Olanda in programma fra un mese nei Paesi Bassi.

League B (Gruppo 1)

Ucraina-Repubblica Ceca 1-1

La sfida - giocata in campo neutro - si sblocca in avvio grazie alla rete di Cerv che porta avanti gli ospiti. Ma in avvio di ripresa l’Ucraina pareggia grazie al rigore realizzato dal romanista Dovbyk. I cechi restano in testa al girone con sette punti, due lunghezze di vantaggio su Georgia e Albania, l’Ucraina è ultima con 4 punti.

Georgia-Albania 0-1

Nel Gruppo 1 della League B prezioso successo dell’Albania che vince in Georgia per 1-0 grazie alla rete decisiva dell’interista Asllani realizzata in avvio di ripresa.

League B (Gruppo 4)

Islanda-Turchia 2-4

Netto successo in trasferta per la Turchia che vince in rimonta una sfida complicata contro l’Islanda. I padroni di casa sbloccano immediatamente il risultato con Oskarsson che dopo tre minuti batte il portiere turco. In avvio di ripresa gli ospiti hanno l’occasione per pareggiare, ma l’interista Calhanoglu fallisce il calcio di rigore assegnato dall’arbitro. Yildiz rimedia un’ammonizione pesante: era diffidato, salterà la prossima sfida. La Turchia pareggia con Kahveci portando il risultato in equilibrio. Il tempo di riportare il pallone a centrocampo, e l’arbitro assegna un nuovo rigore alla Turchia: Calhanoglu torna sul dischetto, e questa volta non sbaglia. L’Islanda trova il pareggio a sette minuti dalla fine con Gudjohnsen, ma nel finale la Turchia torna ancora avanti; Guler firma il gol del tre a due, poi Akturkoglu segna il quarto gol nel recupero.

Galles-Montenegro 1-0

I padroni di casa mettono di misura il Montenegro grazie al gol di Wilson che decide la partita realizzando con freddezza un calcio di rigore.

League C (Gruppo 1)

Azerbaigian-Slovacchia 1-3

Nel Gruppo 1 della League C la Slovacchia trova tre punti preziosi in Azerbaigian: ospiti in vantaggio grazie a un’autorete di Mammadov, pareggio di Bayramov prima dell’intervallo. Al 70’ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Emreli (doppio giallo), la Slovacchia ne approfitta andando in gol prima con Haraslin che sfrutta un assist dell’ex interista Skriniar, e poi con Duris che chiude la partita a quattro minuti dal termine.

Estonia-Svezia 0-3

Largo successo della Svezia che passa in Estonia per 3-0. Gli ospiti sbloccano il risultato poco prima della mezz’ora del primo tempo con Nanasi. Otto minuti dopo - al 37’ - Nanasi firma il raddoppio svedese. Gli ospiti implementano il risultato nella ripresa grazie al terzo gol di Gyokeres.