Addio alla doppia sosta per le nazionali: cosa cambia dal 2026

La seconda pausa Nazionali di questa stagione sta svolgendo al termine, con i vari campionati che ripatiranno da questo weekend. Per quest'anno è prevista ancora un'altra pausa Nazionali per i vari impegni, fissata dall'11 al 19 novembre. Poi nel 2025 ci saranno nuovamente quattro pause Nazionali, più precisamente fissate per il 17-25 marzo, 1-9 settembre, 6-14 ottobre e 10-18 novembre. Ma dal 2026 cambierà tutto.