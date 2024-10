Guardiola e Baggio, una cena a Brescia tra ricordi e brindisi a Mazzone e Corioni

Una serata tra leggende e un abbraccio che lascia addosso un brivido per tutti gli amanti del calcio. Alla fine Pep Guardiola e Roberto Baggio ce l'hanno fatta, se l'erano promessa una serata così quando il tecnico del City domenica scorsa disse dal salotto di Fabio Fazio: "Roby, ti vengo a trovare". E' stato di parola. L'incontro tra i due ex compagni dello straordinario Brescia di Mazzone è avvenuto proprio nella città dove hanno condiviso le gioie di campo insieme. Una cena nel locale che era una tappa fissa per loro fin da giocatori. Una serata all'insegna degli aneddoti e risate, come raccontato nei dettagli dal Giornale di Brescia.

Dove si sono incontrati Baggio e Guardiola

L'incontro sarebbe dovuto avvenire a Milano e invece è stata proprio Brescia la città che ha accolto la reunion in stile Oasis (senza il corollario liti, però). Le due leggende del calcio e della storia delle rondinelle non erano sole: accanto a Pep e Roby c'erano anche Luca Toni e Andrea Caracciolo che ha raggiunto il gruppo poco dopo. Tutti attavolati al ristorante Laboratorio Lanzani, in pieno centro città. Il menù della serata? Semplice e delicato, soprattutto per Guardiola: pesce al vapore per il tecnico del City che ha optato per una soluzione disintossicante dopo due giorni di pasta in giro per la sua amata Brescia. Baggio ha scelto invece il guancialino di vitello e costatina bbq con sorbetto finale per tutta la compagnia. Ad accompagnare la serata sono state le bottiglie di Franciacorta e Krug 171.

Il brindisi a Mazzone e Corioni

Tra selfie, battute, ricordi e centinaia di aneddoti, c'è stato il tempo per brindare a Gino Corioni e Carlo Mazzone. E poi il look, meraviglioso, con Pep e Roby a indossare le felpe speciali con il logo de «La chiquita», la casa argentina di Baggio. Una serata da incorniciare e da ricordare con affetto per sempre.