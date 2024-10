Uefa e Fifa, scoppia la battaglia politica per il controllo del calcio

Se non fosse potente come uno Stato e se non gestisse una quantità abnorme di soldi, si potrebbe quasi affermare che la Fifa oggi sia in crisi. Di fatto, anche se con sfumature legislative differenti, la struttura che gestisce il calcio su scala planetaria è in causa con tutte le sue componenti: gli agenti contestano in vari tribunali il nuovo regolamento che pone un tetto alle commissioni e un limite ai mandati, mentre i calciatori e le maggiori leghe due giorni fa hanno portato sul tavolo della Commissione Europea a Bruxelles un reclamo contro il calendario delle partite che considerano dannoso per la salute degli atleti e devastante nelle ripercussioni economiche per i campionati locali. Anche qualche federazione ha preso le distanze dalla politica di Infantino. Eppure, negli anni, al presidente non è stato soltanto consentito di modificare lo statuto per darsi la possibilità di correre per un quarto mandato: all’ultima votazione non si è presentato neppure un candidato alternativo, tanto che l’italo-svizzero è stato eletto per acclamazione. Nonostante le critiche e le sentenze (per ultima quella del caso Diarra, destinata a stravolgere le regole sui trasferimenti), il presidente è saldamente al comando e potrebbe anche pensare che la guerra politica in corso sia dovuta alla semplice necessità di conquistare significative zone di influenza da parte dei vari attori in gioco: gli agenti vogliono avere più potere decisionale, i calciatori giocare meno mantenedo però lo stesso status economico e i club ottenere più soldi dalla ripartizione delle risorse.