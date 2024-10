Cerimonia Pallone d’Oro, quando e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - La cerimonia del Pallone d'Oro 2024 è in programma lunedì 28 ottobre alle ore 18:45 (ora italiana). L'evento che si svolgerà a Parigi per celebrare i talenti del calcio, con i migliori giocatori e le migliori giocatrici che si contenderanno i riconoscimenti più ambiti, sarà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo affiancato per l’occasione speciale da Marco Parolo. “Sarà un piacere e un onore commentare il massimo riconoscimento individuale che segna l’annata dei migliori calciatori del mondo. Dopo l’era Messi e Ronaldo il premio è diventato ancora più incerto e contendibile, sono curioso di vedere chi prevarrà - ha dichiarato Pierluigi Pardo - I favoriti li conosciamo tutti: Vinícius e Bellingham, i due big del Real Madrid. Anche Lautaro che ha vissuto un'ottima stagione 2023/24, e un segnale importante sarebbe premiare un giocatore che non ricopre il ruolo di attaccante, come ad esempio Rodri".