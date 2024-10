Tuchel primo ct tedesco dell'Inghilterra, lui scherza: "Ho solo un passaporto"

Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico dell' Inghilterra . L'ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco è il primo tedesco a ricoprire questa caricato, ma non è la prima volta che un allenatore straniero si siede sulla panchina dei Tre Leoni .

Tuchel risponde ai tifosi che volevano un ct inglese

Tuchel ha quindi voluto rispondere a tutti gli inglesi che avrebbero voluto un ct autoctono:"Mi dispiace, ho solo un passaporto (ride, ndr). Adoro vivere qui. Spero di riuscire a convincervi, voglio dare tutto per questo ruolo. Forse questi tifosi hanno percepito la mia passione per la Premier League e per il Paese, quanto ami vivere qui e lavorare qui. Spero di riuscire a convincerli e mostrare loro quanto sono orgoglioso di essere il manager dell'Inghilterra".