Palmese ambiziosa: si regala anche Nana Manu per sognare

PALMA CAMPANIA - (luigi alfano) In 7 giorni tutte le risposte. Domenica a Francavilla Fontana in casa della capolista. Mercoledì in casa col Fasano. E subito dopo l'Andria. La Palmese deve conoscere il suo destino: alta classifica e grande campionato o normalità? Stando ai fatti, si vuole divertire. Terza in classifica ieri si è regalata un grande colpo di mercato. Denis Nana Manu, classe 2003, centrocampista italo-ganese, ex Matera, Pescara e Clodiense sempre in serie C. Trattativa rapida e sotterranea. Rescissione contrattuale e subito in TAV verso la Campania. “Un'occasione e ce la siamo regalata – spiega sottovoce il presidente Mario Rega - appena il direttore Dionisio l’ha agganciato ci siamo riuniti e abbiamo fatto il passo. Niente stravolgimento di budget ma il profilo di questo ragazzo ci ha intrigato. Ci serviva per dare man forte alla squadra ed è stato fatto”. Null’altro dice patron Rega, ma corre voce insistente che la Palmese non si ferma qui. Un altro giocatore di C è pronto a rescindere e Nicola Dionisio non fa sconti. Ha visto che la squadra sin qui inbattuta e grande sorpresa del girone H della serie D può fare ancora meglio e si è tuffato al volo. Ora non rivela ma lunedì prossima arriva un altro colpo grosso. “Ci dobbiamo salvare tranquillamente – tenta di spiegare il diesse- e bisogna sfruttare questo brillante inizio di campionato. Questo girone è una serie C, se stai sveglio è meglio. Bisogna insistere”. Detto in altre parole, domenica a Francavilla si tenta l’exploit. La Palmese ce l’ha nelle corde. Ha un attacco stratosferico con Volpe, Figliolia, Orefice e Santarpia. Domenica scorsa contro il Martina, nel rocambolesco 3-3 mister Grimaldi a un certo punto li ha messi tutti dentro. Ora che torna in panchina dopo 2 turni di squalifica prepara una nuova sorpresa. Sta incantando i tifosi e ne inventa una a domenica. Si accettano scommesse per la prossima tappa: metterà subito in campo Manu? Non può dirlo nessuno. Dipende dagli ultimi allenamenti in programma. Intanto l’unica cosa certa è che il nuovo arrivo ha scelto di portare il nome sulla maglietta e non il cognome. E ha preteso il numero di maglia. Il 23. Nella smorfia vuol dire tante cose, qualcuna fa ridere. Ma il significato vero del numero 23 dice tutto su Manu e sulla Palmese: successo.