Golden Boy, svelati i 25 finalisti in corsa per l'Absolute Best

La lista dei finalisti al premio European Golden Boy - Absolute Best 2024 è stata svelata questa sera alla Casina Poste di Roma, all'interno del Parco Fluviale del fiume Tevere, "uno spazio dedicato allo sport e al tempo libero, oggetto di un'importante opera di riqualificazione, in linea con l'attenzione di Poste Italiane ai valori dell'integrazione, dello spirito di squadra e della lealtà nella competizione". Nella lista compaiono i primi 20 giocatori dell'aggiornamento di ottobre del Golden Boy Football Benchmark Index, strumento realizzato in collaborazione con Football Benchmark - data & analytics partner del premio - che permette di monitorare costantemente le prestazioni dei calciatori Under 21 dei club europei prendendo in considerazione dati oggettivi tra cui minutaggio, trasferimenti e performance in Nazionale e nei rispettivi club. Ai primi 20 del ranking si aggiungono 5 ulteriori calciatori presenti tra la 21esima e la 100esima posizione del GBFB Index: questi 5 giocatori, dunque, accedono alla fase finale del premio European Golden Boy-Absolute Best, grazie alle 5 Poste Italiane Wild Card. Da questo momento la giuria internazionale dell'European Golden Boy - composta da 50 giornalisti di tutta Europa - sceglierà tra i 25 finalisti il vincitore del premio Absolute Best che sarà annunciato in una conferenza stampa prevista nel mese di novembre insieme ai nomi di tutti gli altri premiati.