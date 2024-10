Totti: “Sono pronto a tornare”. Tutta la verità sul suo ritorno in Serie A

Per i più giovani: quando Francesco Totti giocava era bravo a provocare con la bocca quasi quanto con i piedi. Nel 2003 si lasciò sfuggire che, visto che ormai lo scudetto lo aveva vinto, avrebbe cambiato sport e si sarebbe dato al tennis. Qualche anno dopo ammise che Ilary Blasi era più che favorevole a trasferirsi all'estero: «E, si sa, le donne hanno sempre ragione». Apriti cielo: tutti i giornali scrissero che Francesco era pronto a lasciare la Roma. Sono passati quasi vent'anni, Totti non gioca più da sette , ma l'eco mediatica delle sue parole è sempre fortissima. Non a caso da giorni si parla di un suo clamoroso ritorno in campo e ieri lui a un evento Betsson ci ha messo il carico. In pieno stile Totti: provocando, alludendo, ammettendo, confermando. «Certo che scherzo, ma chissà, alla fine la pazzia potrei anche farla» . Ma cosa intendeva davvero lo storico capitano della Roma? Da dove nasce tutta questa risonanza mediatica che ieri ha portato tv arabe e americane a chiamare il suo entourage? Non solo loro: le ricerche su "Totti torna in campo" sono aumentate del 110% e sul web il suo nome era 8 (8!) volte più cercato rispetto a quello della Roma . Paradossalmente: è stato l'ennesimo favore che Francesco ha fatto all'amore della sua vita, distogliendo per un po' l'attenzione dal pessimo inizio di stagione giallorosso.

Totti: "In due mesi sarei pronto"

Ma era solo una provocazione, la sua? No. Francesco la scorsa stagione è stato cercato da due club stranieri e uno italiano, in questa da una società italiana che avrebbe voluto riempirlo di soldi per metterlo in campo anche solo 10' a partita. E lui? Ha risposto: «No, grazie». Perché c'è il rispetto per se stesso, e del fenomeno che è stato, e c'è il rispetto di quell'unica maglia che ha sempre indossato. Però... «Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni. Per la Serie A dovrei allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre (una del Centro Italia e una del Nord, ndr). È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto».

Già, perché? Perché il talento di Francesco manca in Serie A e lui lo sa bene, così come sa bene - è il primo a riconoscerlo, al netto delle stupide ironie di qualche leone da tastiera - che smettere quando non ti senti pronto, e ti obbligano, ti lascia un trauma difficile da superare. «La Lazio non l'avrei neppure presa in considerazione. Si fa per scherzare: 2-3 mesi e sarei pronto. Magari vado in qualche spogliatoio, porto i cinesini (i conetti, ndr) e gioco 20'. Forse anche per come ho smesso mi è rimasto dentro qualcosa, come se non riuscissi a chiudere del tutto questa finestra. Un nuovo 10 in Serie A? Non c'è, ma potrebbe tornare».

Totti e la sua Roma

Ride, Totti, troppo esperto per non sapere che le sue parole avranno un effetto clamoroso in mezzo mondo. È più serio, invece, quando parla della Roma: «Spero si possa voltare pagina il prima possibile. Inter, Juve e Napoli sono più forti, con le altre ce la possiamo giocare fino alla fine, le potenzialità ci sono». Quello che manca è un uomo in società che possa metterci la faccia, dentro e fuori Trigoria: «Le responsabilità ci sarebbero, ma noi ex calciatori che veniamo visti come ingombranti in realtà possiamo aiutare tanto, essere in secondo piano e fare gli interessi della società».

È questo quello che Totti vorrebbe fare. E allora tra chiacchiere sulla pallanuoto («mi piace ma sono freddoloso») e una battuta su Yildiz («è giovane, va a sprazzi, ma può diventare un bel giocatore») la mattinata con Betsson scivola via veloce. Iniziano ad uscire le agenzie su un suo eventuale ritorno in campo, arrivano messaggi e telefonate, i social esplodono, i siti anche, le tv si attivano. Tutti a chiedersi: «Ma davvero?». No. Anche se il pensiero lo ha sfiorato. E per un po' tutti abbiamo sognato che non fosse solo una battuta.