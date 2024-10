Non è vero che si gioca di più: il dato a sorpresa del nuovo studio sul calcio

Standard Football ha condotto uno studio nel calcio che mette in relazione il trend degli stipendi (lordi) dei giocatori con il numero di partite stagionali disputate dai club. Il tutto in un arco temporale di venti anni, dalla stagione 2003-2004 a quella 2023-2024. In parole semplici, è stato preso in esame l'andamento degli ingaggi pagati ai calciatori in relazione al numero di partite giocate. Ecco cosa è emerso.