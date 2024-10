Calcio in lutto: morto Marinelli, ex presidente del Pescara

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Vincenzo Marinelli , noto imprenditore ed ex numero uno del Pescara negli anni '80. Attualmente, complice lo straordinario rapporto con il patron Daniele Sebastiani, era presidente onorario del club abruzzese, di cui era diventato inevitabilmente un'icona.

Lutto nel mondo del calcio, è morto Vincenzo Marinelli

A 88 anni è morto Vincenzo Marinelli, presidente del Pescara nei gloriosi anni '80 e figura centrale dello sport abruzzese. Per un lungo periodo, è stato anche dirigente accompagnatore dell'Italia Under 21, con cui ha vinto decine di trofei internazionali. Imprenditore di successo in ambito sanitario, era stato al centro di un'inchiesta della Procura di Pescara divisa in quattro filoni, da cui era recentemente uscito di scena per via delle sue gravi condizioni di salute. Ha lottato per anni contro una brutta malattia, senza mai perdere l'amore per il suo Pescara, club che rappresentava oggi da presidente onorario. Domani i funerali.