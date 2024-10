Alfa, dalla strana richiesta a Gilardino al siparietto social con l'Atletico Madrid

Alberto Gilardino sta diventando sempre più una pietra miliare del sistema del Genoa . Prima le 50 presenze da giocatore, poi gli ottimi risultati in panchina con la promozione in Serie A e la salvezza tranquilla dello scarso anno. L'ennesimo gesto d'affetto della piazza è arrivato dal cantante Alfa .

Alfa, la richiesta strana per Gilardino

Invitato a Radio Zeta, il cantante, grande tifoso genoano, stava partecipando a un gioco quando gli viene chiesto di associare il titolo di una sua canzone alla situazione in cui Gilardino venisse a scoprire che parla male di lui. La rispostà è spettacolare: "Impossibile. Non parlerei mai male di Gilardino, e anzi ne approfitto per salutarlo. Il mio sogno è che suoni il violino in un mio pezzo. Anche se non so nemmeno se lo sa suonare".

Alfa, Bobo Vieri e l'Atletico Madrid

Rimanendo nel mondo del calcio, Alfa è stato protagonista anche di uno degli ultimi post dell'Atletico Madrid su Instagram. Infatti la sua ultima canzone "il filo rosso" è stata messa come sottofondo di una serie di foto di Christian "Bobo" Vieri con la maglia dei Colchoneros.