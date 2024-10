Inter -Juve, trattative in corso: chi potrebbe arrivare presto a Milano

In passato si sono scambiate i giocatori e anche i dirigenti, basti pensare, tanto per fare un nome, a Beppe Marotta, anima della Juventus nel ruolo di ad e oggi presidente dell'Inter. Adesso, in attesa del big match di domenica, Inter e Juventus sono di nuovo al centro di trattative di mercato. Non sui giocatori ma sui manager: Giorgio Ricci, area marketing, si trasferirà da Torino a Milano dove è in uscita Danovaro. Ma la voce più clamorosa è un'altra: c'è stato un contratto tra Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, e Marotta. Il presidente dell'Inter lo conosce bene, hanno lavorato insieme per sette anni in bianconero e non è escluso che i due possano tornare a remare dalla stessa parte. Domenica saranno avversari, in futuro chissà.