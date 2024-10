Maradona, pronta una sorpresa in Argentina: l'annuncio e la data

Nelle scorse ore sui profili social di Maradona e della fondazione con il suo nome è comparso un nuovo appuntamento per ricordare Diego: il 31 ottobre alle 18, ora argentina. Data non casuale dato che sarà il giorno dopo il compleanno di Maradona.

Maradona, in Argentina una nuova sorpresa

La fondazione e i familiari hanno solo parlato di una diretta su Youtube, senza però fornire dettagli effettivi sul nuovo omaggio. Con ogni probabilità si tratterà di un mausoleo dedicato a Diego. La figlia Dalma a inizio mese, in un'intervista con Angel de Brito, aveva parlato proprio di un mausoleo dedicato al padre che sarà posizionato sull'iconica Huergo Avenue: "Vogliamo che il memoriale sia pronto entro il 30 ottobre, che è il compleanno di papà. È un regalo che vogliamo fare a lui e a tutti i fan e tifosi che sono parte fondamentale di questa storia. Nulla di simile è mai stato fatto nel cuore della città per uno come lui. Sappiamo che sarà complicato, ma siamo determinati a vedere questo progetto diventare realtà. Riteniamo che sia giusto che coloro che ammiravano di più mio padre abbiano un accesso senza barriere al luogo".