Totti insiste: "Tornare a giocare non è uno scherzo. Ecco cosa farò"

E adesso? Adesso Totti ci pensa davvero. Non che sia una novità, i l Corriere dello Sport lo aveva anticipato da tempo, ma lo storico capitano della Roma, da Miami dove con altri ex giocatori è protagonista dell'EA7 World Legends Padel Tour (finali a Dubai il 28 e 29 novembre), è impegnato in un torneo di alto livello. Ci si diverte, in Florida ( Totti è andato con la compagna Noemi Bocchi), si gioca, l'organizzazione è di alto livello e allora, tra una chiacchera e l'altra, l'occasione è buona anche per qualche riflessione più seria.

Totti e il ritorno in Serie A: cosa ha detto

Francesco ha parlato della passione per il padel ("ci gioco da più di 10 anni") e del clima dell'EA/ World Padel Legends Tour ("C'è agonismo ma ci divertiamo, ci conosciamo tutti bene") e poi, inevitabilmente, del possibile ritorno in Serie A. Gli chiede il giornalista Alessandro Alciato: "Pensa bene alla risposta... Ti vediamo prima in Serie A o prima a fine novembre a Dubai?". Totti ride: "A Dubai dovrei esserci, il resto vediamo, ho sempre detto che mi ci vogliono due mesi. Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono uno o due squadre. Vediamo cosa succederà, chissà il prossimo anno cosa ci riserverà". Ride, Totti, ancora. Ma è anche serio, molto serio.