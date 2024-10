Buffon, a Malta una statua di cioccolato dedicata all’ex portiere

Buffon di cioccolato, l'ex portiere: "Mi hanno lasciato senza parole"

In occasione del "Festival del Cioccolato" andato in scena ieri nella città d Hamrun, a Malta, Tiziano Cassar ha deciso di presentare al pubblico la statua di cioccolato dedicata a Gigi Buffon. L'autore di questa dolce meraviglia, grandissimo tifoso della Juventus, ha raccolto in mattinata i complimenti e i sentiti ringraziamenti dell'ex capitano della Nazionale: "I miei amici di Malta hanno davvero superato se stessi! Questa volta - ha scritto Buffon - mi hanno lasciato senza parole: un Buffon di cioccolato… Chi l’avrebbe mai immaginato? Un grazie speciale a Tiziano Cassar per il lavoro straordinario. Complimenti, davvero un capolavoro!".