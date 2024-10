Pallone d'oro: orario e dove vedere la premiazione in tv e streaming

Pallone d'Oro, i favoriti

Per la prima volta, dopo oltre 15 anni, la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro non vedrà protagonisti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, emigrati rispettivamente in Mls e in Saudi League per chiudere le loro straordinarie carriere. L'inizio di una nuova era, per un calcio in continua evoluzione. Oggi, il favorito è senza dubbio Vinicius Jr, che ha superato persino la suggestione Rodri, secondo addetti ai lavori e bookmakers. Allo stesso tempo, il regista del Manchester City, campione d'Inghilterra con Guardiola e campione d'Europa con la Spagna di De La Fuente, resta un candidato importante. Leggermente più indietro Jude Bellingham, che ha davanti a sé una carriera ricca di successi e giocate da fuoriclasse. Assoluto protagonista alla prima annata con la maglia del Real Madrid, ha perso la finale di Euro 2024 contro le Furie Rosse, pur trascinando l'Inghilterra verso l'ultimo atto della competizione continentale. Si gioca il podio, di certo, Lautaro Martinez, centravanti e capitano dell'Inter di Simone Inzaghi, reduce da uno Scudetto e una Supercoppa italiana con i nerazzurri, accompagnati dal titolo di capocannoniere in A e in Coppa America, vinta con l'Argentina di Scaloni (con gol in finale). Un ottimo biglietto da visita in vista di una serata di gala.