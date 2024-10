Pallone d'Oro, quanto vale e come è fatto il premio più ambito dai calciatori

Questa sera i migliori calciatori della passata stagione si riuniranno a Parigi per l'assegnazione del Pallone d'Oro, il premio individuale più desiderato del calcio mondiale. In questa edizione il favorito per il successo finale è il brasiliano Vinicius Junior, seguito da Rodri, Carvajal, Bellingham, Kroos e tante altre stelle del panorama calcistico europeo. Tra gli "italiani" quello con maggiori possibilità di vittoria dovrebbe essere il nerazzurro Lautaro Martinez, ma alla cerimonia parteciperanno anche Calhanoglu, Dovbyk, Hummels e Lookman. In attesa di scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi il premio, ecco tutti i dettagli sul Pallone d'Oro.