Balotelli, Totti, Napoli e Pallone d'Oro: Spalletti dice tutto

Ospite a Dazn Serie A Show, Luciano Spalletti ha parlato di tantissimi temi. Il commissario tecnico, oltre a qualche parole sulla Nazionale, ha detto la sua su Napoli , Totti , Pallone d'Oro e Balotelli . In particolare, sul ritorno dell'attaccante italiano in Serie A si è espresso così: " Noi non chiudiamo le porte a nessuno , non possiamo dire a qualcuno che non può puntare ad arrivarci. Dobbiamo assorbire tutto ciò che di buono c'è nel calcio e metterlo a disposizione di questa squadra".

A tutto Spalletti: da Balotelli e Totti al Pallone d'Oro e Napoli

Invece, sull'annuncio di Totti: "È stato talmente estroso nel giocare palla per i compagni che forse questo estro potrebbe portarlo anche a fare la scelta di tornare a giocare…". Spalletti ha anche fatto il suo nome per la vittoria del Pallone d'Oro: "Per me, Kroos. Gli altri non li dico". Infine, sul Napoli primo in classifica con Conte: "Mi suscita tante emozioni, sia la squadra che la città. Ci sono giocatori che ho allenato e a cui sono legato, e so che sono tutti uomini di grande spessore".