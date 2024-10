Colpo di scena al Pallone d'Oro, il Real Madrid non sarà alla cerimonia. Indizio sulla vittoria di Rodri?

Il Real Madrid ha deciso di non partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro in programma stasera a Parigi alle 18:45 . Sembra sempre più probabile, quindi, che il premio possa venire assegnato a Rodri del Manchester City piuttosto che a Vinicius.

Pallone d'Oro, il Real Madrid diserta la cerimonia

Dopo le voci che davano il brasiliano come vincitore finale, il Real Madrid ha deciso di non partecipare alla cerimonia, segno che il premio non andrà a un madridista. Secondo alcuni giornalisti spagnoli, infatti, la classifica vedrebbe Rodri al primo posto, seguito da Vinicius e Bellingham. I Blancos, in totale, avevano sette candidati nella short list dei 30 finalisti: Bellingham, Carvajal, Kroos (ritirato, ndr), Mbappé, Rudiger, Valverde e Vinicius