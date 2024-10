Real Madrid indignato, la durissima frase sul Pallone d’Oro: “Per noi non esiste più!”

Era tutto pronto per festeggiare il Pallone d'Oro di Vinicius Jr., poi l'indiscrezione shock per il Real Madrid secondo cui il prestigioso premio non sarà assegnato al 7 dei Blancos. Da lì, la decisione di Florentino Perez di annullare la partenza per Parigi di tutta la delegazione del club. Stando a quanto riportato dalla testata spagnola Marca, infatti, la reazione del Real sarebbe stata durissima: "Per noi il Pallone d'Oro non esiste più".