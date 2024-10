Cerimonia Pallone d’Oro diretta: scopri il vincitore e segui l’evento LIVE

È il giorno del Pallone d'Oro 2024 . A Parigi sta per essere assegnato il prestigioso premio di France Football al miglior calciatore dell'anno. La cerimonia inizierà alle 20:45. Dalle 17 la rivista francese sta svelando la classifica. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport Stadio .

18:35

Xhaka diciannovesimo

Granit Xhaka del Bayer Leverkusen è diciannovesimo.

18:29

Pallone d'Oro 2024, Valverde diciassettesimo

Valverde (Real Madrid) si piazza al diciassettesimo posto.

18:25

Pallone d'Oro Femminile 2024, le posizione dalla ventesima all'undicesima

Pallone d'Oro 2024 Femminile, i piazzamenti dal ventesimo all'undicesimo: Lucy Bronze (Chelsea); Giulia Gwinn (Bayern Monaco); Gabri Portilho (Corintihans); Alyssa Naeher (Chiacago Red Star); Tabita Chawinga (Lione/Psg); Khaida Shaw (Manchester City); Ada Hegeberg (Lione); Lauren James (Chelsea); Barbara Banda (Orlando Pride); Patri Guijarro (Barcellona).

18:23

Dibu Martinez diciottesimo

Dibu Martinez, portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, è diciottesimo.

18:20

18:18

Odegaard diciannovesimo

Martin Odegaard dell'Arsenal è diciannovesimo.

18:15

Calhanoglu ventesimo

Hakan Calhanoglu è ventesimo. Restano in corsa per la vittoria due "italiani": Lookman e Lautaro Martinez. Dovbyk e Hummels si sono piazzati al diciannovesimo posto.

18:12

Alcaraz: "Sia Rodrigo sia Vinicius meritano il premio"

Anche Carlos Alcaraz, direttamente da Parigi, ha parlato a Marca del Pallone d'Oro 2024: "Sia Rodri sia Vinicius si meritano questo premio. Sembrava che dovesse essere il brasiliano a vincere, ma ora pare che sarà Rodri. Sono due grandi calciatori e se lo meritano entrambi per il grande anno che hanno fatto. Chiunque dei due vinca sono felice. Io alla premiazione? Mi sarebbe piaciuto andare, ma non mi hanno invitato. Inoltre sono qui per il Master 1000 e domani ho la prima partita".

18:08

Pallone d'Oro Femminile, i piazzamenti dal trentesimo al ventunesimo posto

Manuela Giugliano della Roma si è piazzata al ventisettesimo posto della classifica del Pallone d'Oro Femminile che sta venendo svelata di pari passo a quella maschile.

La classifica

21 - Mayra Ramírez (Colombia, Levante/Chelsea)

22 - Glódís Viggósdóttir (Islanda, Bayern Monaco)

23 - Tarciane (Brasile, Corinthians / Houston Dash)

24 - Lea Schüller (Germania, Bayern Monaco)

25 - Sjoeke Nüsken (Germania, Chelsea)

26 - Yui Hasegawa (Giappone, Manchester City)

27 - Manuela Giugliano (Italia, AS Roma)

28 - Lauren James (Inghilterra, Chelsea)

29 - Ewa Pajor (Polonia, Wolfsburg/Barcellona)

30 - Grace Geyoro (Francia, Paris Saint-Germain).

18:05

Gli "italiani" in corsa per il Pallone d'Oro

Sono i cinque i calciatori della Serie A candidati: Lookman, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Dovbyk e Hummels (ventinovesimi).

17:55

Botta e risposta tra uno degli organizzatori e il Real Madrid

"Ad oggi, lunedì pomeriggio, nessun giocatore o club sa chi ha vinto il Pallone d'Oro". Lo ha dichiarato all'Ansa uno degli organizzatori della cerimonia, dopo la notizia che il Real Madrid aveva deciso di boicottare la cerimonia di questa sera al 'Théâtre du Châtelet' di Parigi, avendo saputo che il riconoscimento non sarebbe andato al suo giocatore Vinicius Junior. "Tutti i club e i giocatori sono sulla stessa barca", ha aggiunto la fonte, ricordando le regole di riservatezza molto rigide stabilite per questa edizione del 2024.

Dura la replica, diffusa tramite l'Afp, da parte del Real Madrid: "Se i criteri di assegnazione non designano Vinicius come vincitore, gli stessi criteri dovrebbero designare Carvajal come vincitore. Poiché non è stato così, è chiaro che il Pallone d'Oro non rispetta il Real Madrid. E il Real Madrid non va dove non è rispettato".

17:47

Rudiger e Saka al ventiduesimo e ventunesimo posto

Rugider (Real Madrid) si piazza al ventiduesimo posto. Saka (Arsenal) chiude ventunesimo. Svelate altre due posizioni della classifica del Pallone d'Oro 2024. Cresce l'attesa per conoscere il nome del vincitore.

17:45

17:38

Dias e Saliba ai piedi della top 20

Dias (Manchester City) e Saliba (Arsenal) si sono piazzati rispettivamente al ventitreesimo e ventiquattresimo posto.

17:36

Vitinha ventisettesimo, a precederlo Rice e Palmer

Vitinha del Psg è ventisettesimo, Rice dell'Arsenal venticinquesimo e Palmer del Chelsea venticinquesimo.

17:34

Grimaldo ventottesimo

Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen si è piazzato al ventottesimo posto.

17:31

Dovbyk e Hummels ventinovesimi

Dovbyk e Hummels si piazzano al ventinovesimo posto grazie alle loro annate nel Girona e Borussia Dortmund, con l'Ucraina e la Germania: due romanisti ex aequo nella top 30.

17:30

