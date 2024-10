De La Fuente contro il Real Madrid: "Assenza che non fa bene al calcio"

Ospite della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro , Luis De La Fuente ha detto la sua sulla rumorosa assenza del Real Madrid e dei suoi rappresentanti a Parigi , per la probabile assegnazione del riconoscimento allo spagnolo Rodri, che dovrebbe precedere Vinicius Jr e Jude Bellingham . Non è partito alla volta della capitale francese anche Carlo Ancelotti , candidato al premio di miglior allenatore proprio come il ct delle Furie Rosse.

De La Fuente contro il Real Madrid: "Non fa bene al calcio"

Luis De La Fuente, intercettato dai media spagnoli, non ha gradito particolarmente il forfait del Real Madrid: "Non fa bene al calcio che una realtà come il Real Madrid non sia presente a un Gala come questo. Ognuno poi prende le decisioni che deve prendere, però mi piacerebbe vedere rappresentato tutto il calcio mondiale, oltre che il calcio spagnolo. Per me è un onore essere qui presente, rappresentando il calcio spagnolo al di là dei premi individuali: sono qui a rappresentare la Spagna. Chi vincerà il Pallone d'Oro? Non ne ho idea, ma se mi chiedete chi preferisco direi che dovrebbe vincerlo uno fra Rodri e Carvajal, uno spagnolo. Comunque chiunque vinca sarò felice, perché sarà un grande calciatore".