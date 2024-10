Pallone d'Oro a Rodri, la reazione di Vinicius non è passata inosservata

Rodri è ufficialmente il nuovo Pallone d'Oro , ma tale nomina continua a far discutere dalle parti di Madrid. Il Real ha disertato la cerimonia di premiazione di Parigi , dopo essere venuto a conoscenza della sconfitta di Vinicius Jr , che sui social ha rilanciato con un messaggio che non è passato inosservato.

Pallone d'Oro a Rodri, la reazione social di Vinicius

"Farò 10 volte di più se necessario. Non sono pronti", questa la reazione social di Vinicius Jr dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri, centrocampista del Manchester City che ha battuto la concorrenza del fuoriclasse brasiliano e di Jude Bellingham, anch'egli protagonista con i colori del Real Madrid. Il fantasista della Nazionale verdeoro, allenato da Carlo Ancelotti all'ombra del Bernabéu, continuerà a lavorare per provare a vincerlo il prossimo anno, nonostante l'amarezza per l'esito della serata odierna.