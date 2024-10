Bufera Pallone d’Oro, la dura replica al Real Madrid su Vinicius: "Non ha vinto perché...."

Rodrigo Hernandez Cascante, detto Rodri , è il vincitore della 68esima edizione del Pallone d'Oro . Tuttavia, la faccenda ha scaturito polemiche e i risentimenti da parte del Real Madrid . I Blancos, infatti, si aspettavano l'assegnazione del prestigioso premio al proprio numero 7, Vinicius Jr . Ieri, il quotidiano spagnolo Marca aveva svelato la durissima reazione da parte del club campione d'Europa in carica che, tra l'altro, ha scelto di disertare la premiazione a Parigi: decisione di Florentino Perez, visti i rapporti con la Uefa, avallata da Ancelotti. A questo, si è unito il disappunto per la mancata vittoria di Vinicius . In seguito alle lamentele del Real Madrid , il redattore capo di France Football, Vincent Garcia , ha parlato ai microfoni de L'Equipe spiegando il vero motivo della vittoria di Rodri .

Vincent Garcia risponde sul caso Vinicius Jr

Vincent Garcia, caporedattore di France Football, ha spiegato: "Evidentemente Vinicius ha sofferto la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, questo gli ha tolto qualche punto. Avendo tanti calciatori del Real Madrid in corsa per la vittoria, la giuria ha fatto scelte diverse e questo ha portato ad una dispersione del voto. Se fosse stato in corsa solo Vinicius per il Real Madrid, sicuramente l'esito sarebbe stato diverso. Questa cosa ha avvantaggiato Rodri". Dunque, la presenza di altri calciatori del Real Madrid avrebbe diviso notevolmente la giuria su chi fosse stato davvero l'artefice principale della grande stagione dei Galacticos, mentre Rodri avrebbe raccolto più punti perchè unico del suo club, il Manchester City.

Vincent Garcia sull'assenza del Real Madrid

Il caporedattore di France Football ha concluso sulla segretezza del verdetto, che a quanto pare sarebbe trapelato a Valdebebas, e sulla protesta del Real Madrid che ha disertato il gala : "Ho avuto molte pressioni da parte del Real Madrid ma, come succede con altri club, sono stato sempre chiaro, giusto e forse il mio silenzio li ha portati al limite. Ma è stato lo stesso per gli altri. Sono rimasto spiacevolmente sorpreso dalla sua assenza. Siamo stati molto chiari con loro e con tutti gli altri club. Quest'anno il vincitore e la vincitrice non sarebbero stati avvisati. Non so perché, volevano cambiare la regola". L'Equipe ha titolato la protesta del Real così: "Una sconfitta elettorale e una sconfitta morale".

Ancelotti polemico sul Pallone d'Oro

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che ha vinto il titolo di miglior allenatore dell'anno, anch'egli assente alla premiazione come tutto il club, ha commentato in modo polemico sui propri canali social facendo riferimento alla mancata assegnazione del Pallone d'Oro ad uno dei suoi calciatori: "Ringrazio la mia famiglia, il mio presidente, il mio club, i miei giocatori e soprattutto Vinicius e Carvajal". Quest'ultimo, in particolare, ha vissuto una stagione incredibile culminata con la vittoria della Liga, della Champions League e di Euro2024 con la Spagna.