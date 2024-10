Nel ricordo di Paolo Rossi: la Serie A femminile lo omaggia nella sua Vicenza

Paolo Rossi è il campione azzurro con la 'c' maiuscola che diede il là alla sua straordinaria carriera indossando la maglia biancorossa - diventata iconica - del Lanerossi Vicenza . Questa mattina, in occasione della mostra del Museo del Calcio proprio a Vicenza, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti si è recata, insieme ad una delegazione della Nazionale, in visita al murale dedicato al marito Paolo Rossi , un’opera imponente e bellissima, realizzata sulla facciata della torre Everest dal celebre street artist brasiliano Eduardo Kobra. “È significativo - ha sottolineato Cappelletti - che la prima Nazionale a rendere omaggio al murale di Paolo sia proprio quella femminile . Vedo quanto le ragazze abbiano a cuore questa maglia e la loro presenza qui oggi mi riempie d’orgoglio”. Insieme a lei erano presenti Umberto Calcagno e Gianni Grazioli, presidente e direttore generale dell’AIC, oltre a Giacomo Bez, consigliere comunale delegato ai progetti di sviluppo della pratica sportiva, e alla Capo delegazione della Nazionale Chiara Marchitelli e alle calciatrici Rachele Baldi e Agnese Bonfantini.

La mostra del calcio a Vicenza

Dopo la foto di rito davanti all’iconica immagine di Pablito che esulta indossando la maglia dell’Italia campione del mondo nell’82, il gruppo si è poi spostato in centro, nella Basilica Palladiana, per una rapida visita a ‘Sfumature di Azzurro’, l’esposizione - visitabile fino alle 18 - che porta in giro per il Paese i cimeli, solitamente presenti a Coverciano, che raccontano la storia delle Nazionali italiane. Dal gagliardetto della sfida con il Brasile nel Mundial ai palloni delle partite indimenticabili del recente passato, fino ad arrivare alle maglie indossate da tanti calciatori e tante calciatrici di ieri e di oggi.