L’ex compagno di squadra di Ronaldo che ora fa il pornostar: “Io meglio di Cristiano”

Oggi star dei porno in Portogallo , ma un tempo una delle più grandi promesse dello Sporting Lisbona . Fabio Paim era la stella del vivaio del club portoghese, oscurando anche il talento di un certo Cristiano Ronaldo . Della carriera di CR7 inutile parlarne. Paim invece non è mai riuscito ad affermarsi. Nonostante una breve parentesi al Chelsea , ha passato gran parte della sua carriera in Portogallo . Ora è tornato a parlare del suo ex compagno nelle giovanili Ronaldo e della sua nuova carriera.

"Ero migliore di Ronaldo, ma oggi non sono nessuno"

Queste le sue parole a Globo Esporte: "È cresciuto con me, abbiamo trascorso molto tempo insieme. Ero il numero uno dello Sporting a quel tempo. Cristiano ha iniziato a essere Cristiano quando è andato al Manchester. Anche allora, nessuno sapeva che sarebbe diventato quello che è oggi. Oggi Cristiano è il re e io non sono nessuno. E la gente dice "oh, è un bugiardo, non era migliore". Ma la verità è che io ero meglio di lui e lo sanno tutti. Avevo più talento. Ma il talento non è niente. Se non hai il resto, non sarai nessuno".

Paim e la nuova carriera nel porno

Paim continua: "Qui in Portogallo la notizia del film pornografico è di gran moda, tutti stanno impazzendo. Sai perché? Perché la gente non la prende nel modo sbagliato, sono fatto così. In un podcast ho detto che il mio sogno era diventare un attore pornografico. Ho ricevuto un sacco di offerte. Ero al telegiornale, ero sulle prime pagine dei giornali... E non avevo fatto niente. Dato che tutti ne parlavano, ho pensato di fare un film. E l'ho fatto. Ti dirò una cosa. È bello fare sesso ed essere pagati per farlo".