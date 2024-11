Totti gladiatore al Lucca Comics: la sorpresa spiazza i presenti

In campo, con la sua Roma, Francesco Totti è stato un gladiatore: oggi lo è diventato, prestandosi al ruolo, anche fuori dal rettangolo di gioco. Al Lucca Comics, l'ex capitano dei giallorossi è stato protagonista nella terza giornata della grande kermesse dedicata a giochi e fumetti: si è presentato a sorpresa in piazza San Michele per la parata in costume nell'ambito della promozione del film Il Gladiatore II, di Ridley Scott, nelle sale italiane dal prossimo 14 novembre.