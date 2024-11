Il Modena esonera Bisoli. Panchina a Mandelli

Salta un'altra panchina in Serie B. Dopo Pirlo alla Sampdoria sostituito da Sottil , Stroppa alla Cremonese di cui ha preso il posto Corini e Vivarini al Frosinone avvicendato da Leandro Greco, anche il Modena esonera Pier Paolo Bisoli. Fatale al tecnico di Porretta Terme la sconfitta di La Spezia contro la capolista di D'Angelo spinta dal gol confezionato dai fratelli Esposito. La panchina del club emiliano, 17º in classifica con 11 punti in 12 giornate, è stata affidata per ora al tecnico della Primavera Paolo Mandelli, ma per la successione si pensa a Stroppa, Pirlo, Catsori e Bucchi.



Questo il comunicato della società:

Il Modena F.C. comunica di aver sollevato Pierpaolo Bisoli dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Una decisione davvero sofferta, per la grande passione, la dedizione e l’ l’attaccamento ai colori gialloblù dimostrati da mister Bisoli in questi mesi. Un uomo vero e leale al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Carlo Rivetti e di tutta la società. La guida tecnica della Prima Squadra è temporaneamente affidata all’allenatore della Primavera Paolo Mandelli.