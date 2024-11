Lewandowski, casa circondata dall'acqua: le immagini da brividi

Anna Stachurska , moglie di Robert Lewandowski , ha ricondiviso e a sua volta postato dei video che documentano l'impatto del maltempo su Castelldefels , comune situato nella comunità autonoma della Catalogna , in provincia di Barcellona , dove l'attaccante dei blaugrana risiede con la sua famiglia.

Castelldefels sott'acqua

Auto sott'acqua, altre che fanno fatica ad avanzare sollevando vere e proprie onde ai loro lati; una quantità di precipitazioni che si abbatte in maniera così insistente e costante al punto di aver allagato il suolo intorno alle le abitazioni. Ormai circondate. Tra queste c'è quella di Lewandowski: Anna Stachurska ha affondato un piede nell'acqua al pian terreno per far comprendere la situazione attuale. Immagini che vanno a sommarsi con le dichiarazioni rese da Carlo Ancelotti alla vigilia di Real Madrid-Milan dopo l'alluvione che ha funestato Valencia: "Il calcio si sarebbe dovuto fermare".