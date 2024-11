Clamoroso, Neymar di nuovo infortunato: cosa è successo con l'Al-Hilal

Non c'è pace per Neymar, che dopo il lunghissimo stop per il grave infortunio al ginocchio, si è nuovamente fermato poco dopo essere tornato in campo con la maglia dell'Al Hilal.

Nuovo infortunio per O'Ney È durata poco meno di mezz'ora la partita di Neymar, che al 57' era stato mandato in campo dal tecnico Jorge Jesus, con l'Al Hilal avanti 2-0 sull'Esteghlal in un match valido per la Champions League asiatica. All'86' però il brasiliano si è fermato, toccandosi dietro la coscia, ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Una volta in panchina gli è stata applicata una fasciatura, ma sembra essere un problema muscolare di non poco conto.

Slitta il ritorno in 'verdeoro' Il nuovo infortunio quasi certamente farà slittare il ritorno di Neymar in Nazionale. Il ct del Brasile, Dorival Junior, contava di convocarlo per i prossimi impegni con Venezuela e Uruguay validi per le qualificazioni sudamericane al prossimo Campionato del Mondo.

